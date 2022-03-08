Вражеский обстрел Николаевской области: погибло четыре человека и произошло 11 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Николаевской области после вражеских обстрелов возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. Погибло 4 гражданских лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"7 марта, после вражеских обстрелов, в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. На вызовы реагировали подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На пожарах эвакуированы 8 человек", - говорится в сообщении.
Детали
Также, из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, которые доставлены в больницы.
"В результате обстрелов погибло 4 гражданских лица. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что к ликвидации последствий пожаров и событий в целом привлекалось 15 единиц техники ГСЧС и 32 спасателя.
Кроме того, двумя пиротехническими группами изъято из жилого сектора 15 боеприпасов.
Дополнение
Рашисти запустили в 79-ю бригаду Николаева крылатую ракету "Калибр" рано утром, 7 марта. В результате аваиаудара восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых.
Кроме того, 7 марта Россия нанесла удар по морскому порту Ольвия в Николаевской области, пострадавших нет.