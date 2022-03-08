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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7809 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворожий обстріл Миколаївщини: загинуло четверо осіб та сталося 11 пожеж

Ворожий обстріл Миколаївщини: загинуло четверо осіб та сталося 11 пожеж

Київ • УНН

 • 137804 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. В Миколаївській області після ворожих обстрілів виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. Загинуло 4 цивільні особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Цитата

«7 березня, після ворожих обстрілів, на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. На виклики реагували підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На пожежах евакуйовано 8 осіб», - йдеться в повідомлені.

Деталі

Також, з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, яких доставлено до лікарень.

«Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільні особи. Дані по загиблим та постраждалим уточнюються», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалось 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.
Окрім того, двома піротехнічними групами вилучено з житлового сектору 15 боєприпасів.

Доповнення

Рашисти запустили в 79-ю бригаду Миколаєва крилату ракету "Калібр" рано вранці, 7 березня. У результаті аваіаудару вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених.

Окрім того, 7 березня Росія завдала удару по морському порту Ольвія в Миколаївській області, постраждалих немає.

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