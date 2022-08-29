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Вражеский обстрел Энергодара: среди раненых есть работники ЗАЭС

Киев • УНН

 • 108110 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Среди 10-ти раненых в результате вражеского обстрела Энергодара Запорожской области есть четверо работников ЗАЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Энергоатома.

Вражеский обстрел Энергодара: среди раненых есть работники ЗАЭС

Цитата

"В течение последних суток российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС. В результате этого ранения разной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара, четыре из них – работники атомной станции", – говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили в Энергоатоме, оккупанты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС, чтобы они не разглашали их преступления на станции и использование ее в качестве военной базы.

Напомним

28 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о вражеских обстрелах двух районов Энергодара, в результате чего загорелись автомобили и дома.

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