Вражеский обстрел Энергодара: среди раненых есть работники ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Среди 10-ти раненых в результате вражеского обстрела Энергодара Запорожской области есть четверо работников ЗАЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Энергоатома.
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"В течение последних суток российские военные продолжали обстреливать Энергодар и площадку ЗАЭС. В результате этого ранения разной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара, четыре из них – работники атомной станции", – говорится в сообщении.
Добавим
Как отметили в Энергоатоме, оккупанты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС, чтобы они не разглашали их преступления на станции и использование ее в качестве военной базы.
Напомним
28 августа мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о вражеских обстрелах двух районов Энергодара, в результате чего загорелись автомобили и дома.