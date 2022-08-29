Ворожий обстріл Енергодара: серед поранених є працівники ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Серед 10-ти поранених внаслідок ворожого обстрілу Енергодара Запорізької області є четверо працівників ЗАЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Енергоатому.
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"Протягом останньої доби російські військові продовжували обстрілювати Енергодар та майданчик ЗАЕС. Внаслідок цього поранення різного ступеню тяжкості отримали 10 мирних мешканців Енергодара, чотири з них – працівники атомної станції", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили в Енергоатомі, окупанти, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС, щоб вони не розголошували їхні злочини на станції та використання її як військової бази.
Нагадаємо
28 серпня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про ворожі обстріли двох районів Енергодара, внаслідок чого загорілися автівки та будинки.