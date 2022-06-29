Вражеский обстрел многоэтажки в Николаеве: два человека погибли, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Николаеве российские оккупанты попали в жилую многоэтажку. Сейчас известно о двух погибших и трех раненых лицах. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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Глава Николаевской ОВА добавил, что также ранение получил сотрудник ГСЧС.
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Сегодня, 29 июня, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медицинские работники и коммунальщики.