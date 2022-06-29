Ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: дві людини загинули, троє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Миколаєві російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених осіб. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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Голова Миколаївської ОВА додав, що також поранення отримав співробітник ДСНС.
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Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медичні працівники та комунальники.