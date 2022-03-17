Вражеский артобстрел Мерефы в Харьковской области: 21 погибший, 25 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами города Мерефа в Харьковской области 21 человек погиб, еще 25 ранены, 10 из которых - тяжело. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - указали в прокуратуре.
Детали
По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ осуществили артиллерийский обстрел города Мерефа Харьковского района, в результате чего разрушено общеобразовательную школу и городской дом культуры.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
В Золочевской общине в Харьковской области в результате вражеского обстрела погибла женщина, которая телом закрыла свою 4-летнюю дочь.