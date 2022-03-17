Вражеский артобстрел Мерефы в Харьковской области: 21 погибший, 25 раненых

Цитата

"Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - указали в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ осуществили артиллерийский обстрел города Мерефа Харьковского района, в результате чего разрушено общеобразовательную школу и городской дом культуры.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

В Золочевской общине в Харьковской области в результате вражеского обстрела погибла женщина, которая телом закрыла свою 4-летнюю дочь.