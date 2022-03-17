Окупанти ракетами поцілили в школу у Мерефі на Харківщині: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти поцілили ракетами у школу у Мерефі Харківської області, будівля частково зруйнована. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"17 березня, внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківській області. У результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням", - повідомили у ДСНС.
Згідно з коментарем Суспільному представника місцевої влади, йдеться про школу.
"Площа пожежі становила близько 400 кв. м. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - додали у ДСНС.
Деталі
Виклик до служби порятунку надійшов о 3:39.
До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб особового складу.
Доповнення
Від початку війни окупанти вбили понад 500 мирних жителів Харкова.