Оккупанты ракетами попали в школу в Мерефе в Харьковской области: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты попали ракетами в школу в Мерефе Харьковской области, здание частично разрушено. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"17 марта в результате очередного обстрела вражеские ракеты попали в один из учебных заведений города Мерефа, что в Харьковской области. В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием", - сообщили в ГСЧС.
Согласно комментарию Общественному представителя местной власти, речь идет о школе.
"Площадь пожара составляла около 400 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Детали
Вызов в службу спасения поступил в 3:39.
К месту происшествия выехало 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава.
Дополнение
С начала войны оккупанты убили более 500 мирных жителей Харькова.