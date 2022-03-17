Ворожий артобстріл Мерефи на Харківщині: 21 загиблий, 25 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Мерефа у Харківській області 21 людина загинула, ще 25 поранені, 10 з яких - тяжко. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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"Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються", - вказали у прокуратурі.
Деталі
За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
Доповнення
У Золочівській громаді у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка тілом закрила свою 4-річну доньку.