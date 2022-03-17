Закрила тілом 4-річну доньку: під Харковом від ворожого обстрілу загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Золочівській громаді у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка тілом закрила свою 4-річну доньку, повідомили у Нацполіції, пише УНН.
Російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Харківщини.
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"Руйнувань зазнала Золочівська громада, де внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка. Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення", - повідомили у поліції.
Золочів лежить приблизно у 40 км від Харкова.
Деталі
Також сьогодні вночі ворог обстріляв місто Мерефа. "Ракети влучили в школу, будинок культури, постраждав науковий заклад. За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає", - повідомили у поліції.
Доповнення
Російські окупанти поцілили ракетами у школу у Мерефі Харківської області, будівля частково зруйнована.