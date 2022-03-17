Закрыла телом 4-летнюю дочь: под Харьковом от вражеского обстрела погибла женщина

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

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"Разрушениям подверглась Золочевская громада, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла 4-летнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", - сообщили в полиции.

Золочев находится примерно в 40 км от Харькова.

Детали

Также сегодня ночью враг обстрелял город Мерефа. "Ракеты попали в школу, дом культуры, пострадало научное заведение. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщили в полиции.

Дополнения

Российские оккупанты попали ракетами в школу в Мерефе Харьковской области, здание частично разрушено.