Закрыла телом 4-летнюю дочь: под Харьковом от вражеского обстрела погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Золочевской громаде в Харьковской области в результате вражеского обстрела погибла женщина, которая телом закрыла свою 4-летнюю дочь, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.
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"Разрушениям подверглась Золочевская громада, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла 4-летнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", - сообщили в полиции.
Золочев находится примерно в 40 км от Харькова.
Детали
Также сегодня ночью враг обстрелял город Мерефа. "Ракеты попали в школу, дом культуры, пострадало научное заведение. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщили в полиции.
Дополнения
Российские оккупанты попали ракетами в школу в Мерефе Харьковской области, здание частично разрушено.