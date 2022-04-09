Вражеские обстрелы ТРЦ "Ретровиль", Виноградаря и Куреневки: идут экспертизы

Сообщается, что органы столичной прокуратуры в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и экспертами продолжают документировать последствия преступной военной агрессии со стороны российской федерации на территории Киева.

Цитата

"8 апреля 2022 года прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева и следователями СО Подольского УП ГУНП в городе Киеве с участием экспертов проведен осмотр объектов гражданской инфраструктуры Подольского района в частности, ТРЦ "Ретровиль", жилых домов и учебных заведений на территории жилых массивов Куреневка и Виноградарь", - говорится в сообщении.

Так, следственные действия проведены совместно с экспертами Киевского НИИСЭ с целью сбора всех необходимых доказательств в рамках уголовных производств, начатых по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным прокуратуры, установлено, что в течение марта 2022 года по результатам ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры были убиты 12 и ранены 17 человек из числа мирного населения. Кроме того, нанесены значительные разрушения объектам жилого и коммерческого назначения".

"В рамках указанных уголовных производств назначены и уже проводятся необходимые экспертизы для установления обстоятельств происшествия, размера причиненных убытков и дальнейшего привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который выложил в соцсетях фотографии местонахождения техники Вооруженных сил Украины в Подольском районе Киева, что привело к бомбардировке района.