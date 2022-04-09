Ворожі обстріли ТРЦ "Ретровіль", Виноградаря та Куренівки: йдуть експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронці за участі експертів провели огляд об’єктів цивільної інфраструктури Подільського району зокрема, ТРЦ «Ретровіль», житлових будинків та закладів освіти на території житлових масивів Куренівка та Виноградар. Проводяться необхідні експертизи для встановлення обставин події та розміру завданих збитків. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Повідомляється, що органи столичної прокуратури у співпраці з працівниками Національної поліції та експертами продовжують документувати наслідки злочинної військової агресії з боку російської федерації на території Києва.
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«8 квітня 2022 року прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві за участі експертів проведено огляд об’єктів цивільної інфраструктури Подільського району зокрема, ТРЦ «Ретровіль», житлових будинків та закладів освіти на території житлових масивів Куренівка та Виноградар», - йдеться в повідомленні.
Так, слідчі дії проведено спільно з експертами Київського НДІСЕ з метою збору всіх необхідних доказів в межах кримінальних проваджень, розпочатих за фактами порушення законів та звичаї війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними прокуратури, встановлено, що протягом березня 2022 року за наслідками ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури було вбито 12 та поранено 17 осіб з числа мирного населення. Крім того, завдано значних руйнувань об’єктам житлового та комерційного призначення».
«В межах вказаних кримінальних проваджень призначені та вже проводяться необхідні експертизи для встановлення обставин події, розміру завданих збитків і подальшого притягнення до відповідальності винних осіб», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району.