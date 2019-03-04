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Вражеские обстрелы позиций ОС активизировались из-за зачетов – разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Причина активизации на прошлой неделе обстрелов врагом позиций Объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

Так, по данным разведки, командование РФ целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, в том числе в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений.

"В частности, одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций Объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Праута.

Также, по данным разведки, российскими военными специалистами осуществлялись испытания нового образца БПЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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