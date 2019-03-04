Ворожі обстріли позицій ОС активізувалися через заліки – розвідка

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Причина активізації протягом минулого тижня обстрілів ворогом позицій Об’єднаних сил боєприпасами калібру 120/122 мм була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

Так, за даними розвідки, командування РФ цілеспрямовано провокує ескалацію бойових дій на сході України, у тому числі в інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів.

"Зокрема, однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів противником позицій Об’єднаних сил боєприпасами калібру 120/122 мм була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для "практичних занять" на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав Праута.

Також, за даними розвідки, російськими військовими фахівцями здійснювались випробування нового зразка БПЛА при застосуванні у складі розвідувально-ударного контуру.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

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