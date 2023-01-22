Вражеские обстрелы окрестностей Соледара продолжаются - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Донецкая область продолжает страдать от вражеских обстрелов, в частности, напряженной остается ситуация в Соледарской громаде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 22 января, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 22 января следующая:
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- На Волновахском направлении зафиксированы артобстрелы Угледара и окрестностей города - без жертв.
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- На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: накануне вечером совершили 2 обстрела из "Градов", ночью продолжались хаотичные артобстрелы, а на утро город подвергся массированному артобстрелу. Последствия устанавливают. Также ночью происходили периодические обстрелы Марьинской громады - без жертв.
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- На Горловском направлении поврежден дом в Бахмуте. Напряженная ситуация в Соледарской громаде - продолжаются обстрелы Парасковиевки и окрестностей Соледара.
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- На Лисичанском направлении шумно было в Северской и Звановской громадах - без пострадавших.
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Дополнение
Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донетчины.