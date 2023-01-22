Ворожі обстріли околиць Соледара тривають - голова ОВА

КИЇВ. 22 січня. УНН. Донецька область продовжує потерппати від ворожих обстрілів, зокрема, напруженою залишається ситуація у Соледарській громаді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у неділю, 22 січня, у Telegram, пише УНН.