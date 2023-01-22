Ворожі обстріли околиць Соледара тривають - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Донецька область продовжує потерппати від ворожих обстрілів, зокрема, напруженою залишається ситуація у Соледарській громаді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у неділю, 22 січня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 22 січня наступна:
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- На Волноваському напрямку зафіксовано артобстріли Вугледара та околиць міста - без жертв.
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- На Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: напередодні ввечері здійснили 2 обстріли з "Градів", вночі тривали хаотичні артобстріли, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу. Наслідки встановлюють. Також вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади - без жертв.
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- На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Бахмуті. Напружена ситуація в Соледарській громаді - тривають обстріли Парасковіївки та околиць Соледара.
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- На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській та Званівській громадах - без постраждалих.
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Доповнення
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.