Вражеская атака на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о 5 пострадавших

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"Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится за пределами населенных пунктов (...) Есть информация пока о 5 пострадавших от осколков стекла, которым оказывается помощь", - сказал Тюрин.

"Это ранения от стекла, порезы", - уточнил он.

Дополнение

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.