Вражеская атака на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о 5 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Хмельницкую область рано утром 13 мая известно о 5 пострадавших, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится за пределами населенных пунктов (...) Есть информация пока о 5 пострадавших от осколков стекла, которым оказывается помощь", - сказал Тюрин.
"Это ранения от стекла, порезы", - уточнил он.
Дополнение
Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику.