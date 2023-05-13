Ворожа атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область рано вранці 13 травня відомо про 5 постраждалих, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. (...) Є інформація наразі про 5 постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - сказав Тюрін.
"Це поранення від скла, порізи", - уточнив він.
Доповнення
Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.