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Ворожа атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про 5 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область рано вранці 13 травня відомо про 5 постраждалих, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. (...) Є інформація наразі про 5 постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - сказав Тюрін.

"Це поранення від скла, порізи", - уточнив він.

Доповнення

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

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