Вратарь А.Шовковский не собирается продлевать контракт с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вратарь киевского ФК "Динамо" Александр Шовковский не собирается продлевать контракт со своим клубом. Об этом он заявил в эфире "Радио Аристократы", передает УНН.
В ответ на вопрос, будет ли футболист продлевать контракт с "Динамо", Александр Шовковский заявил, что не будет. А также добавил, что будет играть еще до 12 декабря, то есть до конца футбольного сезона.
"А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать что-то; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. просто не хочу быть обузой для ФК "Динамо", - аргументировал В.Шовковский свое решение.
Как сообщал УНН, Шовковский получил тренерскую лицензию.