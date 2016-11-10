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Вратарь А.Шовковский не собирается продлевать контракт с "Динамо"

Вратарь А.Шовковский не собирается продлевать контракт с "Динамо"

Киев • УНН

 • 9973 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вратарь киевского ФК "Динамо" Александр Шовковский не собирается продлевать контракт со своим клубом. Об этом он заявил в эфире "Радио Аристократы", передает УНН.

В ответ на вопрос, будет ли футболист продлевать контракт с "Динамо", Александр Шовковский заявил, что не будет. А также добавил, что будет играть еще до 12 декабря, то есть до конца футбольного сезона.

"А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать что-то; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. просто не хочу быть обузой для ФК "Динамо", - аргументировал В.Шовковский свое решение.

Как сообщал УНН, Шовковский получил тренерскую лицензию.

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