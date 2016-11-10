Воротар О.Шовковський не збирається продовжувати контракт з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Воротар київського ФК "Динамо" Олександр Шовкоський не збирається продовжувати контракт зі своїм клубом. Про це він заявив в ефірі "Радіо Аристократи", передає УНН.
У відповідь на питання, чи буде футболіст продовжувати контракт з "Динамо", Олександр Шовковський заявив, що не буде. А також додав, що гратиме ще до 12 грудня, тобто до кінця футбольного сезону.
"А якщо я скажу, що втомився? Мені в січні виповниться 42. Насправді для гравця це дуже багато. Я не готовий вкладати стільки сил для того, щоб довести щось; зі шкіри геть лізти, щоб конкурувати з молодими. Я вже не можу. Просто не хочу бути тягарем для ФК "Динамо", - аргументував О.Шовковський своє рішення.
Як повідомляв УНН, О.Шовковський отримав тренерську ліцензію.