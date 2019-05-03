Вратарь "Айнтрахта" о полуфинале ЛЕ: можем гордиться сегодняшней игрой

“После матча с „Гертой“ у нас был серьезный разговор, мы понимали, что нужно добавить. И нам это удалось. Считаю, можем гордиться сегодняшней игрой. Ничья 1:1 с „Челси“ — отличный результат. Мы бились изо всех сил, у многих до конца матча сводило ноги. Безусловно, в Лондоне будет непросто, это очевидно. Но, как и после первого матча с „Бенфикой“ в четвертьфинале, нужно сохранять позитивный настрой и верить в себя. Вся борьба еще впереди, и в футболе может случиться всякое”, — начал голкипер.

Немец уверен, что его коллектив имеет высокий уровень атакующей мощи, который должен помочь “Айнтрахту” на пути к финалу престижного европейского турнира.

“Мы действительно выложились на все сто, сделали все возможное для достижения результата. Просто невероятно, как парни продолжали бежать в конце встречи. Такой игрой может гордиться вся команда. Теперь нужно забивать в Лондоне, но этот „Айнтрахт“ как раз и славится атакующими действиями”, — резюмировал страж ворот.

Напомним, что киевское “Динамо” получило наказание от УЕФА за игру с “Олимпиакосом”.