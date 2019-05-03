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Воротар "Айнтрахту" про півфінал ЛЄ: можемо пишатися сьогоднішньою грою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Воротар “Айнтрахта” Кевін Трапп в інтерв’ю RTL залишився задоволеним нічиєю у домашній зустрічі півфіналу Ліги Європи проти лондонського “Челсі”, передає УНН.

“Після матчу з „Гертою“ у нас була серйозна розмова, ми розуміли, що потрібно додати. І нам це вдалося. Вважаю, можемо пишатися сьогоднішньою грою. Нічия 1:1 з „Челсі“ — відмінний результат. Ми билися з усіх сил, у багатьох до кінця матчу зводило ноги. Безумовно, в Лондоні буде непросто, це очевидно. Але, як і після першого матчу з „Бенфікою“ в чвертьфіналі, потрібно зберігати позитивний настрій і вірити в себе. Вся боротьба ще попереду, і в футболі може трапитися всяке”, — розпочав голкіпер.

Німець впевнений, що його колектив має високий рівень атакуючої потужності, який має допомогти “Айнтрахту” на шляху до фіналу престижного європейського турніру.

“Ми дійсно виклалися на всі сто, зробили все можливе для досягнення результату. Просто неймовірно, як хлопці продовжували бігти в кінці зустрічі. Такою грою може пишатися вся команда. Тепер потрібно забивати в Лондоні, але цей „Айнтрахт“ якраз і славиться атакуючими діями”, — резюмував страж воріт.

Нагадаємо, що київське “Динамо” отримало покарання від УЄФА за гру із “Олімпіакосом”.

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