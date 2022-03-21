Враги получили достойный ответ: Зеленский об обстреле Житомирской области из "Градов"

Детали

Также наши военные сбили в Харьковской области под Чугуевом российский самолет.

"Наши военные уже насобирали такое количество вражеских вертолетов и самолетов, что остается лишь удивляться, что у их пилотов вместо ума: Неужели также пустота. Я сказал "также" неслучайно, потому что пустота у них вместо сердца и вместо души, вместо всего, что делает людей людьми", — сказал Зеленский.

Напомним

Российские оккупанты впервые применили "Грады" в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной общине.