Враги получили достойный ответ: Зеленский об обстреле Житомирской области из "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Оккупанты впервые применили "Грады" в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной общине. Глава государства подчеркнул, что за этот удар враги "получили достойный ответ". Об этом он сказал во время своего видеообращения, передает УНН.
Детали
Также наши военные сбили в Харьковской области под Чугуевом российский самолет.
"Наши военные уже насобирали такое количество вражеских вертолетов и самолетов, что остается лишь удивляться, что у их пилотов вместо ума: Неужели также пустота. Я сказал "также" неслучайно, потому что пустота у них вместо сердца и вместо души, вместо всего, что делает людей людьми", — сказал Зеленский.
Напомним
Российские оккупанты впервые применили "Грады" в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной общине.