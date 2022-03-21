Вороги отримали гідну відповідь: Зеленський про обстріл Житомирської області з "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Окупанти вперше застосували "Гради" в Житомирській області, їх було випущено по Народицькій територіальній громаді. Глава держави наголосив, що за цей удар вороги отримали "гідну відповідь". Про це він сказав під час свого відеозвернення, передає УНН.
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Також наші військові збили на Харківщині під Чугуєвом російський літак.
"Наші військові вже назбивали таку кількість ворожих гвинтокрилів та літаків, що залишається лише дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму: невже також пустота. Я сказав "також" невипадково, тому що пустота у них замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми", — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Російські окупанти вперше застосували "Гради" в Житомирській області, їх було випущено по Народицькій територіальній громаді.