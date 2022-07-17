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Враг сосредотачивает силы для попытки захватить Северск и Бахмут – Генштаб

Враг сосредотачивает силы для попытки захватить Северск и Бахмут – Генштаб

Киев • УНН

 • 210980 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию, обнародованную Генеральным штабом Украины.

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Волфин, Белополье, Новые Вырки и Искрисковщина. Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Руски Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка и других. В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекамянское, Звановка, Выемка, Ивано-Даревка, и других. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавилии оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности недалеко от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Майского. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Непутевые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы у Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно прибегли к бегству.

На Южнобужском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение наших войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневе, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка и других. Нанес ракетные удары по Николаеву.

Цитата

«Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и оккупантов в ближних боях», - сообщил представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.

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