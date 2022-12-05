Враг снова атакует ракетами Украину: в ОП указали, где можно согреться и найти интернет

Цитата

"Враг снова атакует ракетами территорию Украины! пожалуйста, проверьте на карте, где рядом с вами есть Пункты несокрушимости. Там, при необходимости, вы можете согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. Мы сильны и готовы к любым угрозам. Еще раз подчеркиваю - пожалуйста, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги!" – отметил Тимошенко.

Дополнение

Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.