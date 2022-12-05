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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43901 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81535 перегляди

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"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 162401 перегляди

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31 березня, 12:29 • 186450 перегляди

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Ворог знову атакує ракетами Україну: в ОП вказали, де можна зігрітися і знайти інтернет

Ворог знову атакує ракетами Україну: в ОП вказали, де можна зігрітися і знайти інтернет

Київ • УНН

 • 676248 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські війська 5 грудня знову атакують ракетами територію України, зауважив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, нагадавши, що за потреби українці можуть зігрітися, зарядити телефони та скористатись інтернетом у Пунктах незламності, пише УНН.

Цитата

"Ворог знову атакує ракетами територію України! удь ласка, перевірте на мапі, де поруч з вами є Пункти незламності. Там, за потреби, ви можете зігрітися, зарядити телефони та скористатись інтернетом. Ми сильні та готові до будь-яких загроз. Ще раз наголошую - будь ласка, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги!" - зазначив Тимошенко.

Доповнення

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

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