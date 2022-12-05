Ворог знову атакує ракетами Україну: в ОП вказали, де можна зігрітися і знайти інтернет

Цитата

"Ворог знову атакує ракетами територію України! удь ласка, перевірте на мапі, де поруч з вами є Пункти незламності. Там, за потреби, ви можете зігрітися, зарядити телефони та скористатись інтернетом. Ми сильні та готові до будь-яких загроз. Ще раз наголошую - будь ласка, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги!" - зазначив Тимошенко.

Доповнення

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.