Ворог знову атакує ракетами Україну: в ОП вказали, де можна зігрітися і знайти інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські війська 5 грудня знову атакують ракетами територію України, зауважив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, нагадавши, що за потреби українці можуть зігрітися, зарядити телефони та скористатись інтернетом у Пунктах незламності, пише УНН.
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"Ворог знову атакує ракетами територію України! удь ласка, перевірте на мапі, де поруч з вами є Пункти незламності. Там, за потреби, ви можете зігрітися, зарядити телефони та скористатись інтернетом. Ми сильні та готові до будь-яких загроз. Ще раз наголошую - будь ласка, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги!" - зазначив Тимошенко.
Доповнення
У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.