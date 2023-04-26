Враг нанес три ракетных и 31 авиационный удар по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершили около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено», - информирует Генштаб.
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