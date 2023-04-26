Ворог завдав три ракетних та 31 авіаційний удар по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснили близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
«На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено», - інформує Генштаб.
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