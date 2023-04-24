Враг нанес шесть ракетных и 47 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 6 ракетных и 47 авиационных ударов. Также они совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
«В течение суток противник нанес 6 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов», - говорится в сообщении.
Сообщается, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумщины, загорелся жилой дом