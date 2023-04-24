Окупанти двічі обстріляли прикордоння Сумщини, загорівся житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти двічі обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок. Про це повідомляє ОК Північ, передає УНН.
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«З 14:00 до 14:15 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними ДСНС, в результаті обстрілу загорівся житловий будинок. На місці працюють рятувальники.
«З 13:51 до 14:10 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, на в район н.п. Шалигіне. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні вранці з мінометів обстріляли дві громади Сумської області.