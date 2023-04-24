Ворог під ранок обстріляв дві громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці з мінометів обстріляли дві громади Сумської області. Як зазначають у Сумській обласній військовій адміністрації, наслідків обстрілу немає, передає УНН.
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"Ніч була тихою. Зранку росіяни здійснили мінометні обстріли Білопільської (1 приліт) та Великописарівської (9 прильотів) громад. На щастя, без наслідків", - повідомили в ОВА у Telegram.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.