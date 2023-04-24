Враг под утро обстрелял две громады Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром из минометов обстреляли две громады Сумской области. Как отмечают в Сумской областной военной администрации, последствий обстрела нет, передает УНН.
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"Ночь была тихой. Утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской (1 прилет) и Великописаревской (9 прилетов) громад. К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА в Telegram.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.