Враг под утро обстрелял две громады Сумской области

Детали

"Ночь была тихой. Утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской (1 прилет) и Великописаревской (9 прилетов) громад. К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА в Telegram.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.