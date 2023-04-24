Оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумщины, загорелся жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии. В результате обстрела загорелся жилой дом. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.
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«С 14:00 до 14:15 зафиксировано 9 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеровка. О потерях среди местного населения информация не поступала», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным ГСЧС, в результате обстрела загорелся жилой дом. На месте работают спасатели.
«С 13:51 до 14:10 зафиксировано 8 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, на в район н.п. Шалыгино. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня утром из минометов обстреляли две громады Сумской области.