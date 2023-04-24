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Ворог завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 6 ракетних та 47 авіаційних ударів. Також вони здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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