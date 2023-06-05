Враг нанес авиаудары по городу и двум селам на Запорожье

Цитата

"Враг продолжает атаковать мирные города и села. 71 обстрел пришелся по 19 населенным пунктам: авиаудары по Малой Токмачке, Ольговскому и Гуляйполю, РСЗО по Зализничному, Темировке, Преображенке и Ольговскому, 64 артудара по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Полтавке, Щербакам и другим прифронтовым селам", - сообщил Малашко в Telegram.

По его словам, люди не пострадали. Зафиксировано 12 разрушений жилья и имущества местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожье оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными жителями - ЦНС