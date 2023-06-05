Враг нанес авиаудары по городу и двум селам на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли населенные пункты в Запорожской области, в частности, по трем из них нанесли авиаудары. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Враг продолжает атаковать мирные города и села. 71 обстрел пришелся по 19 населенным пунктам: авиаудары по Малой Токмачке, Ольговскому и Гуляйполю, РСЗО по Зализничному, Темировке, Преображенке и Ольговскому, 64 артудара по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Полтавке, Щербакам и другим прифронтовым селам", - сообщил Малашко в Telegram.
По его словам, люди не пострадали. Зафиксировано 12 разрушений жилья и имущества местных жителей.
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