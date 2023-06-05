Ворог завдав авіаудари по місту і двох селах на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли населені пункти у Запорізькій області, зокрема, по трьох з них завдали авіаудари. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах", - повідомив Малашко у Telegram.
З його слів, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів.
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