Враг нанес 110 ударов по приграничью Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В течение 31 декабря враг нанес 110 ударов по приграничью Сумской области. Под обстрелами были шесть общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Детали
Краснопольское общество: россияне били из артиллерии, 3 прилета.
Зноб-Новгородская община: по приграничной враг открывал огонь из минометов, 14 шт, 120 калибра.
“Середино-Будская община: 12 вражеских мин разорвалось на пограничные. Также россияне обстреливали наши территории из стрелкового оружия и гранатомета”, — отметил глава ОВА.
По Белопольскому обществу враг стрелял из минометов 120 мм, 10 прилетов.
Эсманьскую общину россияне обстреляли из “Градов” и артиллерии. В общей сложности было 27 прилетов. Повредили магазин в одном из населенных пунктов, в жилых домах выбиты окна, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач.
Также пострадала от взрывов школа и местное гражданское предприятие.
По Шалыгинской общине противник бил из минометов 120 мм калибра, 14 прилетов.
Напомним
Оккупанты обстреляли Сумскую область.