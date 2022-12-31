Ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом 31 грудня ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області. Під обстрілами були шість громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Деталі
Краснопільська громада: росіяни били з артилерії, 3 прильоти.
Зноб-Новгородська громада: по прикордонню ворог відкривав вогонь із мінометів, 14 шт, 120 калібру.
“Середино-Будська громада: 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні. Також росіяни обстрілювали наші території зі стрілецької зброї та гранатомету”, — зазначив голова ОВА.
По Білопільській громаді ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів.
Есманьську громаду росіяни обстріляли із “Градів” та артилерії. Загалом було 27 прильотів. Пошкодили магазин у одному з населених пунктів, у житлових будинках вибиті шибки, зруйновані фасади, пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач.
Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.
По Шалигинській громаді противник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів.
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