Окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти завдали 139 ударів по прикордонню протягом дня, передає УНН.
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Миропільську громаду росіяни обстріляли тричі із мінометів та артилерії. Загалом було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа, дитсадок, клуб та котельня.
По Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів, 10 прильотів. Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.
По Краснопільській громаді противник бив із артилерії, “Градів”, мінометів. Разом було 78 прильотів. Також росіяни скинули вибухівку із безпілотника.
Есманьська громада: ворог обстріляв прикордоння зі стрілкової зброї, 20 кулеметних черг.
По Шалигинській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 12 прильотів.
Цитата
“У всіх випадках люди не постраждали”, — зазначив Живицький.