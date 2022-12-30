Оккупанты обстреляли Сумскую область

Детали

Миропольскую общину россияне обстреляли трижды из минометов и артиллерии. В общей сложности было 18 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, детсад, клуб и котельная.

По Белопольской общине враг вел огонь из минометов, 10 прилетов. Взрывы повредили имущество психоневрологического интерната: мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

По Краснопольской общине противник бил из артиллерии, “Градов”, минометов. Было 78 прилетов. Также россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

Эсманьская община: враг обстрелял пограничные из стрелкового оружия, 20 пулеметных очередей.

По Шалыгинской общине россияне открывали минометный огонь, 12 прилетов.

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“Во всех случаях люди не пострадали”, — отметил Живицкий.