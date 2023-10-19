Враг вечером ударил по Павлограду, под утро над Криворожским районом сбили ракету - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска поздно вечером 18 октября ударили по Павлограду, есть разрушения на инфраструктурном объекте, ночью били по Никопольщине, под утро над Криворожским районом сбили вражескую ракету, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Поздно вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте. Люди невредимы", - сообщил Лысак в Telegram.
"Под утро военные из ВК "Восток" сбили над Криворожским районом ракету. Спасибо защитникам, что круглосуточно "держат" небо", - отметил глава ОВА.
Детали
По словам главы ОВА, ночью агрессор продолжил бить по Никопольщине. "Дважды попал по Марганецкой громаде и еще раз – по Мировской. Всего на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой ущерб они причинили – выясняют спасатели. Продолжается обследование пораженной местности", - отметил Лысак.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним
18 октября вечером в Днепропетровской области прогремели взрывы.