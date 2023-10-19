Ворог ввечері вдарив по Павлограду, під ранок над Криворізьким районом збили ракету - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські війська пізно ввечері 18 жовтня вдарили по Павлограду, є руйнування на інфраструктурному об'єкті, уночі били по Нікопольщині, під ранок над Криворізьким районом збили ворожу ракету, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені", - повідомив Лисак у Telegram.
"Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету. Дякую оборонцям, що цілодобово "тримають" небо", - зазначив голова ОВА.
Деталі
Зі слів голови ОВА, уночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині. "Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості", - зазначив Лисак.
З його слів, минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо
18 жовтня ввечері на Дніпропетровщині пролунали вибухи.