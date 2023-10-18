На Дніпропетровщині пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Павлограді, що на Дніпропетровщині, пролунали вибухи. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Павлоград - вибухи. Всі служби на своїх місцях. Дотримуйтеся інформаційної гігієни", повідомив Лисак.
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У Повітряних силах повідомили про загрозу "застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей".
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