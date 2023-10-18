На Днепропетровщине прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Павлограде, что на Днепропетровщине, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах. Соблюдайте информационную гигиену", сообщил Лысак.
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В Воздушных силах сообщили об угрозе "применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей".
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