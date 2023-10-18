На Днепропетровщине прогремели взрывы

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"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах. Соблюдайте информационную гигиену", сообщил Лысак.

Ранее

В Воздушных силах сообщили об угрозе "применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей".

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