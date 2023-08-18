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19:26 • 34183 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 93960 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104246 просмотра

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13 марта, 13:40 • 104733 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100051 просмотра

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13 марта, 10:29 • 89929 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109214 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Враг днем в очередной раз обстрелял Никополь. На этот раз обошлось без пострадавших

Киев • УНН

 • 586017 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Враг днем в очередной раз обстрелял Никополь на Днепропетровщине. Обошлось без жертв, на местах попаданий работают профильные службы, сообщил городской голова Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрел города Никополь. Люди невредимы. Места взрывов осматривают специалисты. В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух. Искренне желаю вам тихой ночи, а врагам справедливого наказания", -  сообщил Евтушенко.

Как сообщал УНН два дня назад из-за вражеских атак по Никопольщине были повреждены 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, кафе, гражданские автомобили и 5 линий электропередач. Разбито 40 солнечных панелей.

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