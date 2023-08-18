Враг днем в очередной раз обстрелял Никополь. На этот раз обошлось без пострадавших

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"В течение дня россияне осуществили обстрел города Никополь. Люди невредимы. Места взрывов осматривают специалисты. В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух. Искренне желаю вам тихой ночи, а врагам справедливого наказания", - сообщил Евтушенко.

Как сообщал УНН два дня назад из-за вражеских атак по Никопольщине были повреждены 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, кафе, гражданские автомобили и 5 линий электропередач. Разбито 40 солнечных панелей.

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