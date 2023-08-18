Ворог вдень вчергове обстріляв Нікополь. Цього разу обійшлось без постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ворог вдень вкотре обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. Обійшлось без жертв, на місцях влучань працюють профільні служби, повідомив міський голова Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Впродовж дня росіяни здійснили обстріл міста Нікополь. Люди неушкоджені. Місця вибухів оглядають фахівці. В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання", - повідомив Євтушенко.
Як повідомляв УНН два дні тому через ворожі атаки по Нікопольщині були пошкоджені 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, кафе, цивільні автівки та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.
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