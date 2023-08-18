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Ворог вдень вчергове обстріляв Нікополь. Цього разу обійшлось без постраждалих

Ворог вдень вчергове обстріляв Нікополь. Цього разу обійшлось без постраждалих

Київ • УНН

 • 586017 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ворог вдень вкотре обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. Обійшлось без жертв, на місцях влучань працюють профільні служби, повідомив міський голова Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

"Впродовж дня росіяни здійснили обстріл міста Нікополь. Люди неушкоджені. Місця вибухів оглядають фахівці. В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання", -  повідомив Євтушенко.

Як повідомляв УНН два дні тому через ворожі атаки по Нікопольщині були пошкоджені 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, кафе, цивільні автівки та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.

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