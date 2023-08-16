Кількість поранених на Дніпропетровщині зросла до 6 - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кількість поранених на Дніпропетровщині зросла до 6 осіб. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“1 загиблий та 6 поранених. Такий результат ворожої атаки на Межівську громаду Синельниківського району. А ще є чимало руйнувань. Здійнялося три пожежі, які рятувальники вже приборкали. Понівечені 49 приватних осель. ... Після пережитого місцевим знадобилася психологічна допомога. Її фахівці надали 12 людям”, — зазначив голова Дніпропетровської ОВА.
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В результаті цієї атаки, окрім помешкань цивільних, у Межівській громаді пошкоджені сільськогосподарське підприємство та навчальний заклад. А ще побиті автівки місцевих жителів. Рятувальники продовжують обстеження уражених російськими снарядами територій.
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Уночі росіяни завдавали ударів по Нікополю, на ранок атакували Марганецьку громаду, а по обіді обстріляли мешканців Межівської ОТГ.
За уточненими даними через атаки по Нікопольщині пошкодежні 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, кафе, цивільні автівки та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.